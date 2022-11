Ballando: Ema Stokholma e Angelo Madonia arriva la foto del bacio

Dalla prima esibizione di Ema Stokholma e Angelo Madonia il pubblico, e non solo, ha iniziato a fantasticare che tra i due potesse nascere una storia d'amore. La concorrente e il ballerino professionista hanno mostrato fin da subito una complicità e un'unione sul palco invidiabile. La stessa Ema ha parlato dell'intesa che la lega a Madonia, che è papà di due bambini nati da precedenti legami, ma la foto che oggi Angelo ha condiviso su Instagram sembra proprio una dichiarazione d'amore.

Una foto di un quasi bacio sulla bocca con la didascalia che fa sognare: "I love you". Un passo non poco importante per il ballerino che è sempre stato molto vago sull'interesse che poteva nutrire verso la sua allieva. E un po' come se volesse dare una dimostrazione, dopo la provocazione di Alberto Matano durante la puntata di sabato 19 novembre nella quale gli ha chiesto cosa ci fosse tra i due (e alla quale il danzatore ha risposto affermando che da buon siciliano lui "fa i fatti"), ecco che Angelo ha condiviso questo scatto intimo dei due.

Il post ovviamente è stato accolto da fan e amici della possibile coppia con grande entusiamo: sono moltissimi sia i mi piace sia i commenti tra cui quello di una grande amica di Ema, Andrea Delogu: "Allora quindi è vero? È vero che ti sposerai? Ti faccio tanti tanti cari auguri e se vengo in prima fila capirai".

Il non commento di Ema a Domenica In

Ovviamente dello scatto si è parlato durante la puntata di Domenica In. Albero Matano, in collegamento telefonico, era particolarmente felice di questa dimostrazione. Ma mentre i vari opinionisti commentavano il post, Ema è rimasta sempre in silenzio e non ha né confermato né smentito l'inizio della storia d'amore con il suo ballerino, forse, proprio come Madonia, anche Ema preferisce i fatti.