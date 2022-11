Ema Stokholma e Angelo Madonia, la dedica d'amore dopo la puntata di Ballando con le stelle

Anche in questa edizione di Ballando con le stelle è nata una coppia: dopo i tentennamenti inizali e il desiderio di tenere riservata una sintonia che supera il rapporto allieva-insegnante, Ema Stokholma e Angelo Madonia sono usciti allo scoperto.

La conferma è arrivata nel corso della puntata di sabato 26 novembre 2022: "Angelo è una persona molto seria, sto imparando a conoscerlo e a capire che posso anche espormi", ha detto la concorrente: "Ha le chiavi di casa. È una cosa seria. Io forse mi ero messa un sacco paletti e forse avevo bisogno di qualcuno che non li rispettasse".

Nel video di presentazione della coppia prima della loro esibizione i due sono stati ripresi nella quotidianità di casa, tra fornelli e coccole al cane, non più intenzionati a tenere nascosto il loro rapporto: "Inizialmente gli ho chiesto di trattenerci un po’ e non sdoganare qualcosa che non sappiamo cosa sia" aveva aggiunto Ema, "Questa cosa lui l'ha tenuta per buona e quando io invece ho cominciato ad aprirmi pubblicamente lui continuava a trattenersi. Non è da me espormi così tanto, però alla fine Angelo è una persona molto seria, sto imparando a conoscerlo e sto imparando a capire che è appunto una cosa seria".

La dedica di Angelo Madonia per Ema Stokholma

Dopo la puntata di Ballando con le stelle Angelo Madonia ha ribadito il sentimento che lo lega a Ema Stokholma. Lontano dalla pista e dalle stanze di prova, il ballerino ha usato i social per ribadire quanto ammesso poco prima in diretta tv: "La cosa più bella di questo Ballando con le stelle è vederti felice e serena. Spesso mi ringrazia anche in pubblico ma stasera sono io a ringraziati perché mi hai dato la possibilità di prendermi cura di te", ha scritto su Instagram come la più bella delle dediche d'amore.