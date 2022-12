Ema Stokholma e Angelo Madonia: la lite dietro le quinte a Ballando, la loro versione

A Ballando con le Stelle dopo la storia travagliata, che però ha fatto sognare il pubblico, dell'anno scorso tra Arisa e Vito Coppola ne è nata un'altra: quella tra Ema Stokholma e Angelo Madonia. E si sa che l'amore non è bello se non è llitigarello e tra i due, che sono anche partner sulla pista da ballo, non mancano le tensioni. E così alcuni follower della coppia hanno chiesto ai due se venerdì scorso, durante le prove, avessero o meno litigato.

"Lui c’è, mi capisce - ha dichiarato Ema riguardo a Madonia -. Angelo è diventato importante nella mia vita, ci sproniamo a dare il meglio a fare bene. Tra di noi c’è una bella intesa, non posso negarlo, ma ci stiamo conoscendo". E anche le discussioni fanno parte della conoscenza e infatti sia Ema sia Angelo hanno ammesso di aver litigato, ma che era stato uno screzio passeggero.

"Sì, un po' abbiamo litigato - ammette Ema divertita -, ma voi come fate a saperlo? Se lui è molto severo? Un po’ sì perché comunque in sala ci sono dei giorni in cui sto proprio zitta rispondo solo 'ok'. Lui mi dice sempre 'avanti, ok?', 'un altro, ok?', 'indietro ok?' ed io dopo un’ora di ok vorrei solo spaccare tutto". Immancabile poi una domanda sulla giuria e la risposta di Ema è stata molto corretta: "Cosa penso davvero dei giurati? La giuria fa bene ad elencarmi tutti i miei difetti, non voglio sconti".

Anche Madonia ha risposto alla stessa domanda, ma è rimasto molto più vago: "In tanti me lo state chiedendo. I nostri litigi non sono di quelli là pesanti, ma sono normali. La gente si sta facendo i film, perché sono partito da solo. Non abbiamo litigato come pensate e qualora accadesse, durerebbe veramente poco, perché ci chiariamo subito". Il ballerino ha poi parlato della loro storia e ha raccontato che è iniziata "un po' prima" rispetto a quando sono usciti allo scoperto e che tra i due è lui il più geloso.