Ema Stokholma e Angelo Madonia, amore folle: il gesto del ballerino nella notte

Galeotta la pista di "Ballando con le stelle". Ema Stokholma e Angelo Madonia, tra un passo e l'altro, si sono innamorati e da quasi un mese fanno coppia anche nella vita privata. La loro è una relazione importante, come ha fatto sapere in diretta, durante una puntata, la speaker e dj: "Angelo è una persona seria, sto imparando a conoscerlo e a capire che posso anche espormi. Ha le chiavi di casa, è una cosa seria".

Talmente seria che Ema ha già conosciuto le figlie, Alessandra e Matilde. Due giorni fa il ballerino ha pubblicato su Twitter una foto della fidanzata in un noto fast food insieme a una delle due bambine - già affiatatissime - e un cuore come commento. Angelo è pazzo d'amore per Ema e non perde occasione per dimostrarglielo. L'ultimo gesto romantico stanotte, come racconta la conduttrice di Rai Radio 2 su Twitter: "Io volevo il sushi e Angelo è uscito a mezzanotte per trovarmelo. Io così (occhi a cuore, ndr)". Sabato li attende un'altra importante prova nel dance show di Rai 1, ma il loro feeling ormai è una forza della natura.

Io volevo il sushi e @angelomadonia8 è uscito a mezzanotte per trovarmelo.

Io cosi —->? December 7, 2022

La lite tra Ema e Angelo

Come tutti gli innamorati, anche Ema e Angelo si concedono qualche sana litigata. L'ultima venerdì scorso, durante le prove, come hanno ammesso loro stessi ai follower che si erano accorti di qualche tensione: "Sì, un po' abbiamo litigato - ha fatto sapere Ema sui social -, ma voi come fate a saperlo? Se lui è molto severo? Un po' sì perché comunque in sala ci sono dei giorni in cui sto proprio zitta rispondo solo 'ok'. Lui mi dice sempre 'avanti, ok?', 'un altro, ok?', 'indietro ok?' ed io dopo un’ora di ok vorrei solo spaccare tutto".