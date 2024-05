Ema Stokholma racconta la rimozione dei tatuaggi: "Fa un male cane, costa un botto"

Ema Stokholma aveva annunciato mesi fa l'intenzione di rimuovere i tatuaggi che le ricoprono gran parte del corpo. "Ho iniziato da ragazza, quando erano di moda, mi facevano sentire speciale. Ma era sbagliatissimo. Ora li odio e ho iniziato a cancellarli. Vorrei eliminarli tutti. Ecco perché dico a tutti: ricordate che crescendo i gusti cambiano", aveva confidato all'inizio di un percorso di cui adesso ha dato un breve resoconto ai follower, con un post in risposta ai dubbi che sono stati sollevati via social.

"Mi sto togliendo i tatuaggi, il mio sogno sarebbe toglierli tutti ma vedremo se sarà possibile", ha scritto nel suo post la conduttrice: "Il mio è un problema estetico, non mi piacciono più, ho semplicemente cambiato gusto" ha scritto motivando una decisione che ora le costa impiego di tempo, dolore e anche una considerevole cifra di denaro. "Fa un male cane per quanto mi riguarda sia il laser in sé che la guarigione", ha infatti aggiunto Ema che già anni fa ha iniziato con tipo di procedura che però le ha lasciato delle cicatrici. Infine: "Costa un botto", ha concluso nel post, molto discusso dagli utenti che stanno commentando una scelta drastica nei giorni scorsi condivisa anche da Stefano De Martino, come lei pronto a sottoporsi a un trattamento per cancellare il ricordo epidermico di un passato ormai lontanissimo.