Ema Stokholma rimuove tutti i tatuaggi e piange dal dolore: "Pensateci bene prima di farli"

Ema Stokholma si è pentita dei tatuaggi. Ebbene sì, la conduttrice radiofonica ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, programma che le ha regalato popolarità ma anche l'amore con il suo maestro di ballo Angelo Madonia, ha deciso di rimuovere tutti i tatuaggi dal suo corpo in quanto è arrivata a odiarli tutti. Così, seguendo le orme della sua amica Andrea Delogu, anche lei pentita dell'inchiostro sulla pelle, ha scelto di sottoporsi a lunghe sedute di laser, dolorosissime, per cancellare quei segni sul corpo che un tempo la rendevano felice ma che oggi considera uno sbaglio.

E questa scelta, Ema, ha deciso di condividerla con tutti e di riprendersi durante le sue sedute di cancellazione tatuaggi. E con le lacrime agli occhi dal dolore, la conduttrice ha raccontato la sua esperienza, le sue emozioni e anche le sue paure mostrandosi durante il laser di rimozione tatuaggi e condividendo il video sui social: "Io toglierò tutti i miei tatuaggi, inizierò dalle braccia, poi le mani, le dita, sarà un processo lungo e soffrirò". Lei stessa, infatti, come accade a molti ragazzi e ragazze, era caduta nel tranello di volersi sentire diversa e speciale ricoprendo il suo corpo di tatuaggi, una scelta fatta da ragazzina ma di cui poi, da adulta, si è pentita come aveva specificato tempo fa, al settimanale Confidenze.

"I tatuaggi? Ho iniziato da ragazza, quando erano di moda, mi facevano sentire speciale. Ma era sbagliatissimo. Ora li odio e ho iniziato a cancellarli. Vorrei eliminarli tutti. Ecco perché dico a tutti: ricordate che crescendo i gusti cambiano".

E oggi, Ema, ha preso coraggio e scelto di rimuoverli tutti quei tatuaggi e di tornare a essere se stessa al 100%. Il percorso, però, sarà lungo e dolorosissimo ma ne varrà la pena. E a tutti i ragazzi giovani che continuano a riempirsi il corpo di scritte, disegni e simboli, Ema consiglia: "Pensatevi prima di farli perché poi soffrirete tantissimo per toglierli".