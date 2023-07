Ema Stokholma risponde a chi le dà dell'uomo

Ema Stokholma interviene sui social dopo l'ennesima derisione riguardo la sua voce. La conduttrice riceve spesso commenti offensivi in merito e stavolta decide di rispondere.

"Questa/o è da asportargli immediatamente le corde vocali" scrive un hater, a cui replica: "Intendi tipo mutilazione?". Ema, poi, condivide lo screen dello scambio al vetriolo e ci tiene a far sapere: "L'offesa meno offesa della storia". La speaker di Radio 2 - fidanzata con il ballerino Angelo Madonia, conosciuto a Ballando con le stelle - si lascia scivolare addosso critiche e illazioni: "Uno dei commenti che leggo più spesso sulla mia perdona dopo 'tatuaggi orrendi' e 'voce orrenda' è quest'allusione che voi intendete come un'offesa che io sia un uomo - scrive - Sappiate che mi offende zero. Da piccola il mio modello di donna era Ru Paul (nota drag queen degli anni '80, ndr). Ridicoli".

A dare manforte a Ema Stokholma, tra tanti fan, anche Emis Killa, che scrive: "Quanto ti voglio bene io a te bro". E c'è chi fa notare: "Sì, d'accordo. Non è un'offesa ma è gravissimo che la si ritenga tale da chi la fa. Siamo al più nero Medioevo".