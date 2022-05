Ema Stokholma demolisce Vacchi e il suo documentario

Il boicottaggio social del documentario di Gianluca Vacchi, Mucho Mas, non ha portato nessun risultato. Non solo Prime Video non ha ritirato il titolo - come richiesto da centinaia di utenti a colpi di hashtag #VacchiOut - ma continua a far chiacchierare. I giudizi però sono quasi tutti negativi, come quello di Ema Stokholma che su Twitter ha condiviso la sua critica con l'ironia che la contraddistingue.

La conduttrice di Rai Radio2 lo ha guardato e in un certo senso anche 'apprezzato': "Perché mi è piaciuto guardare Mucho Mas, il 'docu' di Gianluca Vacchi - twetta - Perché l'ho guardato come se fosse Sharknado (un film di genere catastrofico reputato trash, ndr), perché ho apprezzato un po' di più la mia vita e i miei amici, perché ho capito che la paura di invecchiare ti impedisce di vivere". Colpito affondato.

La replica di Gianluca Vacchi

Nel frattempo Gianluca Vacchi continua a non replicare alle critiche nei confronti del suo documentario, ma proprio oggi ha risposto alle accuse dell'ex colf: "Ci sono dei procedimenti in corso e spetta unicamente ai giudici esprimersi al riguardo. Tuttavia sono state altresì diffuse, in modo fuorviante, numerose affermazioni false e gravemente offensive, anche riguardo a fatti per i quali non è mai stata presentata alcuna denuncia e che non costituiscono oggetto dei già citati procedimenti giudiziari: ho dato quindi mandato ai miei legali di tutelarmi in tutte le sedi competenti".

Le accuse a Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi è stato accusato da una collaboratrice domestica. La donna gli ha fatto causa per presunte situazioni vessatorie che avrebbe subito, ma non sarebbe l'unica. Si parla di scatti d'ira per balletti TikTok venuti male, insulti, multe e straordinari non pagati.