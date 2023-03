"Prima di conoscerla io già impazzivo per lei": Emanuel Lo innamoratissimo parla di Giorgia

Insieme da 20 anni, solo negli ultimi mesi si è parlato con più interesse del loro amore: complici l'arrivo ad Amici di Emanuel Lo e il ritorno a Sanremo di Giorgia. La coppia, che ha anche un figlio, Samuel, ma tranne alcuni dettagli che gli interessati hanno raccontato si sa pochissimo sulla loro vita privata. Si sono conosciuti sul set di un videoclip di Giorgia, poi si sono innamorati sul palco dei suoi concerti, il danzatore faceva parte del corpo di ballo. Giorgia pensava che lui fosse troppo bello e che non era possibile che davvero avesse un interesse verso di lei.

In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni il ballerino ha parlato sia dell'esperienza di Amici, dove il sodalizio con Lorella Cuccarini è alle stelle e i due regalano sempre bellissime esibizioni, ma anche di Giorgia. E proprio parlando di Amici è impossibile non parlare dell'ultimo guanto di sfida nel quale Emanuel e Lorella si sono scambiati un bacio a stampo, ma tranquilli era tutto organizzato e i compagni lo sapevano. Su Instagram, tra i vari commenti alle foto di quell'esibizione ce n'è uno anche della cantautrice che con grande umorismo ha scritto: "Questo faccenda del guanto vi sta prendendo un po' la mano, ma siete talmente bravi che si può solo applaudirvi!".

Ad Amici Emanuel ha ritrovato il suo essere ballerino, ha smesso di danzare a 29 anni per diventare un coreografo e quindi mettere in scena degli spettacoli, e sul suo tornare a ballare sul palco ha ammesso: "Ero in ansia totale, dicevo a Lorella che non sarei mai riuscito a ballare come da ragazzo". E parlando ancora di carriera ha ricordato quando lavorò nel corpo di ballo di Domenica In, nel 1999, c'era Amadeus e chiese alla coreografa se durante lo show avrebbe potuto lavorare anche fuori dal programma, ma gli dissero di no e così lui si finse "malato, ma in realtà ero in Inghilterra per un videoclip di Kylie Minogue. Non so come venni reintegrato e non licenziato". Dopo quell'esperienza tornò all'estero perché voleva ancora sperimentare e fare altre esperienze lavorative. Dopo quella stagione in tv, però, è tornato all’estero spinto dal desiderio fare ancora esperienza.

Sull'amore con Giorgia ha detto poco, ma le sue parole lasciano capire quanto si stimino e si amino: "Lei è una mia fan sfegatata. Siamo discreti ma il nostro rapporto nasce sul palco. Appena tornato dall’estero Giorgia mi chiese di ballare in un suo videoclip, io impazzivo già per lei. Mi ha chiamato poi nella sua tournée del 2003. E tra un concerto e l’altro ci siamo innamorati".