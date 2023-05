Emanuel Lo e Giorgia: coccole e scherzi in strada, le rare foto con il figlio

Belli, felici e innamorati. Emanuel Lo e Giorgia sono diventati una delle coppie più chiacchierate degli ultimi mesi. Riservatissimi, su di loro si sapeva (e tutt'ora si sa) pochissimo, ma le recenti interviste hanno permesso di scoprire piccoli dettagli che raccontano un amore lungo quasi vent'anni. Otto anni di differenza e dopo l'iniziale paura di Giorgia, per una differenza d'età così importante, i due hanno costruito una famiglia basata sul rispetto e l'appoggio reciproco: si sono sempre supportati nei progetti lavorativi, spesso hanno lavorato insieme, e dopo la nascita del figlio Samuel, nel 2010, nulla è cambiato tra di loro.

Le foto del figlio e con il figlio sono rarissime e il settimanale Chi è riuscito a intercettarli durante una passeggiata di famiglia a Roma: abiti casual e scarpe da tennis per godersi al massimo quei momenti di vita quotidiana. Grandi sorrisi, abbracci e anche qualche scherzo tra i due: alla vista dei paparazzi nessuna brutta reazione, anzi, entrambi hanno riso divertiti.

Il sostegno che da sempre i due hanno l'uno verso l'altra emerge in ogni intervista che hanno rilasciato e anche dai social. Come due fidanzatini si commentano con cuori e frasi d'amore i post su Instagram e quando devono parlare del loro amore non usano mai parole fuori posto, mai una "parola detta male" e anche quando Giorgia afferma che i due dopo vent'anni si "detestano" perché questo è "l'amore moderno" lo fa con il sorriso e con quella sua ironia romana nota ai suoi fan.