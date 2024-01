Emanuela Fanelli: "Il peggior appuntamento della mia vita". Cosa ha fatto lui a fine cena

Raramente Emanuela Fanelli, 37 anni, parla della sua vita privata. Anzi va detto che niente è dato sapere del versante sentimentale dell'attrice romana, resa popolare grazie al film "C'è ancora domani", dove interpretava l'amica di Paola Cortellesi. Eppure questa volta l'artista decide di fare un'eccezione alla regola e rivelare un curioso aneddoto in merito a un uomo con cui è uscita negli anni passati. Un episodio chiamato in causa col sorriso durante un'intervista della giornalista Eva Carducci, che ha voluto così incalzarla durante la presentazione di "No activity - Niente da segnalare", show di Prime Video.

"Il mio peggiore appuntamento?" ha raccontato Fanelli. "Se penso col sorriso, una volta sono stata a cena con quest'uomo che neanche mi piaceva tantissimo. Aveva scelto lui il ristorante e tutto. Poi è arrivato il conto e io ho fatto il gesto di pagare, ma era solo un gesto ovviamente...". Come spesso capita però, il pretendente ha fatto uno scivolone proprio al momento del pagamento del conto ed ha chiesto all'attrice non di smezzare, cosa che può avvenire comunemente, bensì di dargli dieci euro, un gesto ancor più di cattivo gusto. "Non ho mai capito perché. Mi aveva invitato lui, era tanto più grande. Lui mi ha detto 'Dai, damme dieci euro'". Oggi Fanelli ci scherza su: "Mi sono chiesta se magari non gli bastavano i suoi soldi, invece poi ha avuto il resto di 40 euro, quindi no. Forse per lui era un rimborso benzina, un ticket? Non ho mai capito. O forse semplicemente aveva capito che non c'era storia...".