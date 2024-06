Emanuela Folliero: "Mia madre scippata a 93 anni, siete delle stron*e. Non si può più girare"

"Siamo in balia delle aggressioni", scrive Emanuela Folliero in una storia Instagram in cui racconta ciò che le è accaduto pochi minuti prima a Milano. L'ex annunciatrice di Mediaset ha raccontato in un video il fatto: "Non è possibile, sono con mia mamma e mia zia Giuliana, 93 e 96 anni. Le hanno rubato la borsa", spiega la donna mentre si trova ancora nella zona in cui il furto è avvenuto, dalle immagini sembra piazza Argentina.

"Queste st****e maledette. Io ne avevo una di qua e una di là (le due signore, ndr). Non è possibile rubare la borsa a una persona disabile", chiosa Emanuela mostrando la madre con il girello per camminare. "Dove viviamo? Non si può andare in giro. Mia mamma adesso si sente anche male", prosegue la donna infuriata. In un secondo video Emanuela Folliero prosegue nella sua critica. "Ma queste se io le incontro le meno e me ne assumo le responsabilità. Sono delle maledette bast***e. Cosa si devono integrare? Devono tornare a casa loro. Non hanno una coscienza?". Poi si rivolge alla borseggiatrice: "Se ti vedo vado in prigione".