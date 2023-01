Paura per Emanuela Folliero: "Ho preso la scossa e ho rischiato di morire"

Brutto incidente domestico per Emanuela Folliero. La presentatrice tv nonché volto noto delle televendite ha rischiato di perdere la vita dopo aver preso la scossa in casa. Un episodio che l'ha spaventata molto e di cui ha parlato in un'intervista ai microfoni di Rtl ospite del programma Trends&Celebrities. La Folliero, infatti, ha raccontato agli ascoltatori che durante le vacanze di Natale ha rischiato grosso a causa di una scossa elettrica presa collegando il tostapane alla presa avendo le mani umide. Tantissima paura per Emanuela che è finita a terra folgorata ed è stata trovata da suo figlio Andrea, di 14 anni, poco dopo.

Emanuela, infatti, ha raccontato che l'incidente, che per fortuna non ha avuto conseguenze tragiche, è avvenuto nel giorno dell'Epifania per una piccola distrazione che le è costata quasi la sua stessa vita.

"Era il giorno della Befana quando ho preso una scossa di energia elettrica - ha svelato la conduttrice -. Tanto spavento ma per fortuna è andato tutto bene. Avevo le mani umide e ho deciso di collegare il tostapane prendendo, così, la scossa. Sono immediatamente caduta a terra e mio figlio ha subito chiamato l'ambulanza. Sono stata fortunata e posso raccontarlo perché non è accaduto nulla di grave, solo tanta paura".

Un incidente da dimenticare per Emanuela che, dopo lo spavento, è subito tornata a vivere la sua vita e a sognare nuovi progetti lavorativi. Dopo aver parlato dell'incidente, infatti, Emanuela, che da pochissimo abbiamo visto ospite al Gf Vip per salutare e incoraggiare la sua amica Patrizia Rossetti, ha raccontato di sognare di condurre un programma tv insieme a lei. Le due, infatti, sono legatissime da una profonda amicizia e chissà se le vedremo presto sullo stesso palcoscenico l'una al fianco dell'altra.