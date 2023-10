Emanuele Filiberto, una cantante rivela: "Siamo stati insieme tre anni". Lui era già sposato

Che quella tra Emanuele Filiberto e la moglie Clotilde Courau sia una storia d'amore aperta, che in più occasioni ha contemplato tradimenti, il principe non lo ha mai nascosto. Oggi però arriva una rivelazione importante in merito a una love story piuttosto longeva che lui avrebbe avuto negli anni passati: tre anni di relazione con la cantante Nadia Lanfranconi.

È proprio lei a parlare col settimanale Diva e Donna. E lo fa a qualche mese dalle foto che l'avevano pizzicata insieme a Emanuele Filiberto. All'epoca però non se la sentiva di rilasciare dichiarazioni. "Abbiamo avuto una storia lunga tre anni", dice oggi l'artista. A conti fatti, il flirt è avvenuto ovviamente durante il matrimonio con Clotilde, sposata nel 2003 e madre delle due figlie Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria e Luisa Giovanna Agata Gavina Bianca Maria, che oggi hanno 23 e 17 anni. A oggi la relazione tra Emanuele Filiberto e Nadia sarebbe terminata. Lei, 46 anni, è italiana originaria di Como e vive in California, ben lontana dal Principato di Monaco, dove vive invece la famiglia di Filiberto.

Proprio qualche giorno fa, in merito al suo matrimonio, Filiberto diceva: "È un grandissimo amore e un grandissimo rispetto tra noi ed è andato oltre i tradimenti". A fargli eco alcune dichiarazioni della moglie, rilasciate anni fa: "Con Emanuele siamo diversi profondamente, ma allo stesso tempo siamo sinceramente uniti. Abbiamo due figlie stupende e siamo una famiglia. Aiutarle a costruire un futuro è importantissimo per noi due. La vita non è una favola, ma una lotta. E chi come noi vive nella realtà lo sa molto bene".