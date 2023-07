Emanuele Filiberto di Savoia bacia una donna (che non è la moglie): la foto

Emanuele Filiberto di Savoia bacia una donna che non è la moglie Clotilde Courau: così il principe discendente dell'ex casa reale italiana è stato paparazzato dai fotografi di Diva e Donna, in un gesto che pare proprio confermare le voci che da tempo raccontano la fine del suo matrimonio. La foto postata sui social è stata scattata a Los Angeles, in riva al mare, e mostra il principe con la cantante Nadia Lanfranconi che in passato ha fatto parlare di sé per la sua storia d'amore con Mel Gibson.

"E ora eccola al fianco del Principe Emanuele, abbracciarlo e baciarlo a due passi dalla spiaggia sull'Oceano Pacifico…" racconta il magazine nella descrizione del servizio che, al momento, non è ancora stato commentato in alcun modo dai diretti interessati.

Il matrimonio (finito?) di Emanuele Filiberto

Emanuele Filiberto ha sposato Clotilde Courau nel settembre 2003. Pochi mesi dopo le nozze è nata la loro prima figlia Vittoria, nel 2006 è nata la secondogenita Luisa. Negli ultimi tempi si era immaginata una crisi di coniugale: "Con Emanuele siamo profondamente diversi, ma allo stesso tempo sinceramente uniti", raccontava Clotilde nel 2021 al settimanale Oggi: "La vita non è una favola, ma una lotta. E chi come noi vive nella realtà lo sa molto bene…". Fino alla pubblicazione di queste foto, però, non c'erano state conferme.