Emilia Clarke (Game of Thrones):"Una parte del mio cervello non è più utilizzabile"

Emilia Clarke, la regina dei draghi di Game of Thrones, è tornata a parlare dei due aneurismi cerebrali che l'hanno colpita nel 2011 e nel 2013. "È straordinario che io sia in grado di parlare" ha spiegato l'attrice che ha poi aggiunto che parte del suo cervello è stato danneggiato permanentemente.

Al “Sunday Morning” della BBC Clarke ha parlato anche dell'emozione che prova per il suo debutto a teatro con "Il Gabbiano": una commedia teatrale che sarà portata sui palchi del West End di Londra.

Emilia Clarke e l'aiuto datole da Game of Thrones

Essere impegnata nella registrazione della serie tv che l'ha resa nota al grande pubblico, Il Trono di spade, le è stato di enorme aiuto perché le ha dato la spinta per recuperare in fretta. Il primo aneurisma si è verificato nel 2011, il secondo nel 2013: entrambi sono stati particolarmente gravi e hanno richiesto un recupero lungo, l'attrice è riuscita a parlarne solo nel 2019, quando si è sentita più serena.

"Una parte del mio cervello non è più utilizzabile. È straordinario che io sia in grado di parlare, a volte in modo articolato, e di vivere la mia vita in maniera completamente normale senza ripercussioni - ha spiegato Emilia Clarke - Sono nella minoranza davvero, davvero, davvero piccola di persone che possono sopravvivere a questo".

Con l'ironia che la caratterizza ha parlato anche della prima volta che ha visto le scansioni del suo cervello e ha scherzato: "Ne manca un bel po'". "Questa cosa mi fa sempre ridere. Gli ictus in pratica... Non appena una qualsiasi parte del tuo cervello non riceve sangue per un secondo, è sparita. Quindi il sangue trova un percorso diverso per aggirare, ma poi quel pezzo che manca è come sparito" ha aggiunto l'attrice. Clarke però ha voluto agire per aiutare le persone che hanno affrontato ciò che ha vissuto lei e così ha creato un ente di beneficenza per lesioni cerebrali e vittime di ictus che si chiama "SameYou".