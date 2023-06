Emilio Fede scopre di Berlusconi in diretta Instagram: "Sono sconvolto". Il video

Emilio Fede ha appreso della morte di Silvio Berlusconi durante una diretta Instagram. L'ex direttore del Tg4 - molto attivo sul social - si era collegato da poco ieri mattina quando ha ricevuto la telefonata di un suo collaboratore che lo ha avvisato di quanto era appena accaduto all'ospedale San Raffaele.

"Direttore, ha letto sul Corriere della Sera? Il Presidente non c'è più" gli ha comunicato Alberto. La prima reazione di Fede è stata di incredulità: "Ragazzi ma ogni 5 minuti mi dite che è morto! Questa notizia sarebbe clamorosa dal punto di vista morale e affettivo, ma richiede certezza. Non stiamo parlando di pecorelle smarrite, ma di un uomo che ha coinvolto il monto dal punto di vista politico, economico". Poi arriva la conferma: "Oh Madonna. Porca miseria - si lascia andare Emilio Fede, 91 anni, legatissimo a Berlusconi e coinvolto insieme a lui nel processo Ruby - Scompare un uomo straordinario, dal punto di vista umano soprattutto. Dico umano perché abbiamo vissuto tanti momenti insieme, tanti. Lui mi ha assunto anni fa, con molto affetto. Un affetto che è sempre stato ricambiato. Mi rimane quel pizzicorio dentro che mi fa pensare 'c'è il miracolo', lui lo merita. Tutto quello che ha fatto".

Ci sono voluti diversi minuti per realizzare quanto accaduto, finché il giornalista non ha poi iniziato a parlare del loro rapporto: "Sono sconvolto. Eravamo come fratelli. Un rapporto straordinario, nessuno può dire, a parte la sua famiglia, quanto sia cementato quello che ho provato per lui e lui per me. Ero tutti i giorni e tutte le sere con lui". Fede ha mostrato una loro vecchia foto, continuando a parlare di Berlusconi: "Ha sofferto e amato tanto. Spero che questo non sia un addio ma un arrivederci, anche perché con l'età sono vicino. Un uomo splendido. La parola fine non mi piace per nessuno - ha concluso Emilio Fede, molto provato dalla notizia - A me distrugge questa cosa perché ho vissuto accanto a lui una vita intera".

Il video della diretta di Emilio Fede