Emily Angelillo, chi è la ballerina nuova tutor di 'Detto Fatto'

Emily Angelillo è la nuova tutor di ‘Detto Fatto’ che nella puntata di martedì 24 novembre del factual show di Rai Due, ha spiegato al pubblico femminile come camminare sui tacchi e muoversi tra i corridoi di un supermercato. Ma chi è Emily Angelillo? Di seguito tutte le informazioni sull'insegnante che vanta una lunga carriera segnata anche da diverse esperienze teatrali e televisive.

Chi è Emily Angelillo?

Come si legge dalla biografia del sito Dance 4, scuola di danza di Biella di cui è direttrice, Emily Angelillo vanta una lunga carriera nel mondo della danza, affinata anche con maestri di fama internazionale presso importanti accademie. Ballerina, coreografa, cantante, poler, da giovanissima Emily ha frequentato “l’Accademia del Teatro Nuovo” di Torino e “l’Accademia di Danza e Spettacolo” di Ivrea e dopo anni di studi di danza modern e jazz con i maestri Silvio Oddi, Annarita Larghi, Daniele Ziglioli, Arturo Michisanti, Massimo Leanti, Virgilio Pitzalis, Julia Spiesser, ha approfondito gli stili street jazz, heels, videodance e commercial.

Emily Angelillo ha studiato a New York presso il Broadway Dance Center e la Peridance Capezio Center con insegnanti del calibro di Yanis Marshall, Danielle Polanco, Shernita Anderson, e ha partecipato come performer a grandissime produzioni teatrali tra cui “We will rock you”, musical prodotto da Barley Arts lavorando con Brian May e Roger Taylor dei Queen e “Fame – Saranno Famosi” nel ruolo della protagonista Carmen Diaz.

Emily Angelillo in tv

‘Detto Fatto’ non è la prima trasmissione televisiva a cui Emily Angelillo partecipa: prima del programma di Rai2 ha lavorato per ‘Crozza nel paese delle Meraviglie’, ‘Sto Classico Colorado’, ‘Non smettere di sognare’, La sai l’ultima?’, Canta e vinci’, ‘CD live’, ‘Il duello’, ‘Festivalbar, ‘Top op the pop’, ‘Il gran galà dell’eredità’, ‘Paolo Limiti show’.

Emily Angelillo è stata anche volto di pubblicità ed eventi commerciali, coreografa per telepromozioni Mediaset, eventi commerciali e sfilate di moda. Cantante e pole dancer, dal 2008 è insegnante di danza modern, videodance e heels. Su Instagram Emily Angelillo conta più di 42 mila follower.

Emilily Angelillo, le foto su Instagram