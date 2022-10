Emily Ratajkowski è bisessuale? Sui social l'enigmatico video

Svolta sul versante amoroso per Emily Ratajkowski. L’attrice statunitense sta infatti affrontato un periodo difficile dopo la separazione dal marito Sebastian Bear-McClard. Proprio la rottura dal produttore, avvenuta a quanto pare a causa dei continui tradimenti di lui, deve aver portato la 31enne a riflettere sull’amore.

Il coming out di Emily

La Ratajkowski è intervenuta sui social dicendo di potersi innamorare anche di una donna, insomma la statunitense ha dichiarato di essere bisessuale. Il coming out di Emily è stato davvero insolito. La modella ha postato un video risposta ad utente che asserisce: “Se ti identifichi come bisessuale, possiedi un divano di velluto verde”.

Emily inquadra il suo volto per poi spostare la telecamera sul suo sofà, che è esattamente di velluto e verde. L’attrice sorride e guarda in alto con uno sguardo un po' malizioso. Insomma che si tratti di un sibilino coming out? Del resto il tempismo è perfetto visto che proprio oggi, 11 ottobre si celebra il Coming Out Day.

Il trend del divano di velluto verde

L'esternazione della Ratajkowski arriva a sommarsi ai tanti vip che negli ultimi tempi si sono detti parte della comunità LGBTQ+. Anche Shay Mitchell - l'ex alunna di Pretty Little Liars - ha cavalcato il trend del “divano di velluto verde”, su Tik Tok per dichiararsi bisessuale. “Adoro sapere che nulla della mia vita è originale”, ha aggiunto l’attrice mentre si tuffa sulla sua poltrona, rigorosamente in velluto verde.

Insomma il divano in questo particolare tessuto e colore sta diventando sui social un simbolo di libertà, aiutando tanti, celebrità comprese, a dichiarare il proprio orientamento. Chissà che proprio grazie al contributo di questi vip il “divano di velluto verde”, non si trasformi presto in un trend virale sui social.