Emily Ratajkowski pronta a congelare gli ovuli per avere un figlio da sola

Nel 2021 è diventata mamma per la prima di volta dell'ex marito Sebastian Bear-McClard da cui ha divorziato un anno dopo. Ora Emily Ratajkowski che da qualche tempo fa coppia con Harry Styles, ha spiegato di avere l'intenzione di congelare gli ovuli con l'obiettivo di diventare di nuovo mamma quando se la sentirà. "Ci ho pensato molto, molti che conosco hanno congelato i loro ovuli solo per avere un po’ più di tempo, fare la carriera che desiderano, incontrare il potenziale partner che vogliono" ha detto la modella e attrice inglese in un momento di domande e risposte con i fan riportato dal Daily Mail: "Io ho 31 anni, mia madre è rimasta incinta di me naturalmente a 38 anni, quindi non ci avevo mai pensato prima".

Probabilmente segnata dall'esperienza con il padre di suo figlio da cui sarebbe stata tradita, Ratajkowski ha aggiunto che, secondo lei, nelle relazioni sentimentali gli uomini sono attratti soprattutto dalla componente sessuale. "Adoro essere madre, penso che mi piacerebbe avere più figli. Ma non sono sicura che troverò qualcuno con cui voglio crescere un bambino" ha raccontato ancora, convinta che un padre nella vita di un bambino sia importante, ma non imprescindibile. "Penso che avere un padre sia importante, ma voglio anche dire che conosco parecchie donne e mamme single che hanno fatto un lavoro incredibile, sono madri fantastiche e hanno figli meravigliosi" ha spiegato: "Quindi, personalmente non avrei paura di rimanere incinta e partorire come donna single. Ciò non significa che questo sia il modo migliore o l'unico modo per farlo, ma lo vedo molto bene per il mio futuro".

La relazione con Harry Syles

Emily Ratajkowski ha parlato anche della relazione con Harry Styles con cui ha detto di non vedere un futuro insieme. L'ex One Direction fino a poco tempo fa faceva coppia con Olivia Wilde, grande amica di Emily con cui è stata fotografata in più occasioni (l'ultima alla notte degli Oscar). Secondo Page Six, la modella avrebbe implorato il perdono della regista per aver intrecciato una relazione con il suo ex, ma la fonte ha rivelato che l'altra "non vuole avere niente a che fare con questo casino".