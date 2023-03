Emily Ratajkowski e Harry Styles si baciano per strada: il video

Tana per Emily Ratajkowski e Harry Styles a Tokyo. I due, insieme nella capitale del Giappone, sono stati beccati mentre si baciavano per strada, felici e spensierati come neo-innamorati. Il video impazza sui social, lasciando increduli i fan di entrambi, che mai li avrebbero immaginati come una coppia.

Una sorpresa davvero inaspettata, soprattutto dopo gli ultimi rumors che volevano l'ex One Direction vicino al suo personal trainer. Dopo la fine della relazione con Olivia Wilde a Harry Styles sono stati affibbiati diversi flirt, ma nessuno aveva mai ipotizzato una liaison con la modella inglese, tornata single da poco. Il matrimonio con Sebastian Bear-McClard, padre di suo figlio Sylvester, di appena 2 anni, è finito la scorsa estate a causa di presunti tradimenti di lui. A nulla sono serviti i tentativi per recuperare il rapporto, secondo i beninformati Emily è stata categorica e ferma nella sua decisione. E a quanto pare adesso è pronta a voltare pagina con Harry Styles.