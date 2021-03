La prima foto di Emily Ratajkowski mamma

Emily Ratajkowski è diventata mamma. Lo ha annunciato su Instagram, pubblicando la prima foto insieme al figlio: "Sylvester Apollo Bear si è unito a noi sulla terra — ha scritto la modella — Sly è arrivato l'8 marzo 2021 nella mattina più surreale, bella e pieno d'amore della mia vita".

Ha aspettato qualche giorno, dunque, prima di comunicarlo ai follower, a cui regala anche un dolcissimo scatto mentre lo allatta nel salotto di casa, raggiante e con lo sguardo innamorato. È il primo figlio per Emily Ratajkowski e il marito Sebastian Bear-McClard, che solo alla nascita hanno scoperto il sesso. Durante la gravidanza la modella era stata chiara: "Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, la loro prima domanda dopo 'Congratulazioni' è quasi sempre: 'Sapete cosa sarà?' - aveva fatto sapere in una intervista - Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere. Tutti ridono, ma questo scherzo nasconde una verità importante: non non abbiamo idea di chi o che cosa stia crescendo nella mia pancia". Da mamma, per lei le cose più importanti sono altre: "Voglio essere un genitore che permetta al figlio di mostrarsi. Mi rendo conto che mentre spero che mio figlio possa determinare il proprio posto nel mondo, lui si trova di fronte a vincoli innegabili e alle costruzioni di genere prima ancora di nascere". Per lei è appena iniziata l'avventura più bella della sua vita.

Sotto il post con cui Emily Ratajkowski ha annunciato la nascita del primo figlio