Emily Ratajkowski completamente nuda: la foto da bollino rosso

Emily Ratajkowski dà il benvenuto al mese di luglio con una foto senza veli. La modella inglese si mostra su Instagram completamente nuda, in una divertente posa accanto al suo cane. Sdraiata sul tappeto di casa, senza vestiti addosso, assume la stessa postura di Bumbi, il pastore tedesco arrivato da poco in famiglia, ma l'attenzione dei follower più che sulla gag con l'amico a quattro zampe si concentra sulla sua bellezza statuaria.

Boom di like e commenti da tutto il mondo in poche ore. In tanti invidiano Bubi, come questo follower italiano: "Tutorial per diventare un cane? Chiedo per un amico". E' la prima foto senza veli che Emily Ratajkowski pubblica dopo la gravidanza. Un anno fa è diventata mamma del piccolo Sylvester Apollo Bear, il primo figlio avuto dal marito Sebastian Bear-McClard, e i fan non erano quasi più abituati a scatti del genere, ma senza alcun dubbio sarà stato un 'ritorno' molto gradito.

La foto con il figlio che fece scandalo

L'anno scorso Emily Ratajkowski venne criticata duramente sui social per aver pubblicato una foto con il figlio in braccio. Il busto del bambino era leggermente a penzoloni e tanto è bastato a far esplodere una bufera. Fra i criticoni anche un giudice d'eccellenza, il giornalista Piers Morgan, volto noto di Britain's Got Talent e America's Got Talent, che scrisse: "Non è così che si tiene un bambino e i tuoi milioni di follower non dovrebbero essere incoraggiati a fare lo stesso. Felice di darti qualche consiglio se ne hai bisogno". La modella non replicò, ma disattivò per giorni i commenti sotto al post.

La foto pubblicata da Emily Ratajkowski