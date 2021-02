Emily Ratajkowski nuda con il pancione: "Mi sento come Winnie the Pooh"

Ultime settimane di gravidanza per la modella, che non ha ancora svelato il sesso del bebé

Il ritratto della bellezza. Emily Ratajkowski si immortala senza veli allo specchio del bagno, mostrando con orgoglio il pancione, perfetto come le sue forme premaman. La modella iglese è incinta del primo figlio, ma non ha ancora svelato il sesso del bebé.

Ultime settimane di gravidanza per lei, ancora incredula davanti a questo miracolo della natura: "A volte mi sento come Winnie the Pooh in forma umana - scrive su Instagram - altre volte come una dea della fortuna della fertilità con un sedere succoso. So che molto presto mi mancheranno questa protuberanza e quei calci". Il parto, dunque, è imminente e lei e il marito Sebastian Bear-McClard sono impazienti di conoscere il bambino o la bambina.

Emily Ratajkowski: "Non voglio sapere il sesso di mio figlio"

Quando a ottobre Emily Ratajkowski annunciò di essere incinta, lasciò una lunga intervista su Vogue America in cui dichiarava di non essere interessata al sesso del figlio: "Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, la loro prima domanda dopo 'Congratulazioni' è quasi sempre: 'Sapete cosa sarà?'. Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere. Tutti ridono, ma questo scherzo nasconde una verità importante: non non abbiamo idea di chi o che cosa stia crescendo nella mia pancia". Da mamma, per lei le cose più importanti sono altre: "Voglio essere un genitore che permetta al figlio di mostrarsi - aveva spiegato - Mi rendo conto che mentre spero che mio figlio possa determinare il proprio posto nel mondo, lui si trova di fronte a vincoli innegabili e alle costruzioni di genere prima ancora di nascere".