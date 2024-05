Emma compie 40 anni e scatta la polemica con i giornalisti (su Stefano De Martino)

Emma Marrone compie oggi 40 anni. Un compleanno speciale per l'artista salentina lanciata nel 2003 dal reality Superstar Tour da cui è nato il suo primo gruppo, le Lucky Star e poi dal talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi dove ha vinto la nona edizione del programma. Da quel momento in poi Emma è diventata una delle protagoniste del panorama musicale italiano e lo è ancora oggi. Verace, onesta, schietta come solo lei sa essere, Emma non solo è una tigre sul palco ma anche nella vita e oggi raggiunge un traguardo importante, i 40 anni dopo anni di successi ma anche grandi sofferenze amorose ma anche legate alla sua salute e alla perdita del papà.

Emma, oggi, è fiera della donna che è diventata e sono tanti gli amici vip che hanno deciso di dedicarle post o messaggi di auguri tenerissimi tra cui Giorgia che ha postato una loro foto insieme sul palco facendole i suoi migliori auguri. Ma per Emma oggi è giorno di festeggiamenti ma anche di polemiche. Proprio in queste ore, infatti, è scattata una polemica sui social lanciata dalla stessa cantante salentina che ci è rimasta male per il modo in cui la stampa italiana ha voluto ricordare il suo compleanno.

La polemica con la stampa italiana (su Stefano De Martino)

È partito tutto da dei post su Facebook di alcuni giornali italiani dedicati ai 40 anni di Emma. La maggior parte della stampa, infatti, ha utilizzato il compleanno di Emma per rivangare un gossip del passato mettendo in mezzo la figura di Stefano De Martino. Il conduttore, infatti, ai tempi della scuola di Amici ha avuto una relazione con Emma andata poi in rovina a causa dell'arrivo di Belen Rodriguez nella vita di De Martino, questione che Emma ha ritenuto fosse fuori luogo da ritirare fuori in occasione del suo compleanno in quanto solo un modo per accaparrarsi qualche click in più.

Sotto il post su X del Corriere della Sera che rievocava la fine della sua relazione, ben 12 anni fa, con Stefano De Martino, la cantante ha commentato con una bella frecciatina polemica: "Vi regalo un social media manager" con tanto di cuoricino ironico postato affianco.

Sembra proprio che Emma non abbia apprezzato la scelta di ricordare solo il gossip legato alla sua vita e non i suoi successi da cantante in questo compleanno importante e, come suo solito, ha fatto sentire la sua voce, nel bene e nel male.