Emma e Alessandra Amoroso rivelano: "Tra noi anni di silenzi, ecco il motivo del nostro allontanamento"

"Anni di condivisione, di musica, ma anche di silenzi". Così Emma Marrone e Alessandra Amoroso raccontano la natura del loro rapporto ad un passo dall'uscita del loro primo brano insieme, 'Pezzo di cuore', in radio 15 gennaio 2021.

Entrambe lanciate dal talent show Amici di Maria De Filippi, le due cantanti salentine hanno trionfato nella trasmissione ad un anno di distanza, l'una nel 2009 e l'altra nel 2010. Rette parallele sempre pronte a gioire l'una per i successi dell'altra, pur scivolando alcune volte negli ostacoli di chi intraprende la stessa professione in un contesto competitivo come è quello del mondo dello spettacolo. E così, con una canzone in coppia, oggi archiviano definitivamente le tensioni del passato.

L'allontanamento di Emma ed Alessandra Amoroso

La storia di Emma e Alessandra comincia nel migliore dei modi, con grande sostegno della seconda a supporto della prima. Ne nacquero esibizioni insieme (come quella al Festival di Sanremo 2012), una forte amicizia e il tifo reciproco. Poi l'allontanamento. A causa di terzi. La distanza è arrivata "gradualmente, come se la vita ci avesse portato in direzioni opposte", spiega Alessandra, che riconosce come non ci sia stato un vero e proprio episodio di litigio scatenante. Ed Emma ne approfitta per aggiungere dettagli: "Forse avevamo solo bisogno di capire chi fossimo". Poi l'affondo: "Ci hanno messe contro". Ignora l'identità dei detrattori, ma oggetto del contendere è stata anche l'intenzione di chi le metteva l'una contro l'altra giudicandole l'una la copia dell'altra.

Il riavvicinamento

"Forse è stato un errore - riconosce oggi Amoroso - ma abbiamo consegnato la narrazione del nostro allontanamento agli odiatori di professione". Emma invece ha poco da rimproverarsi: "Io prima rispondevo, poi ho iniziato a bloccare tutti (sui social, ndr)". Ma quando una amicizia è autentica non c'è spazio per tensioni dettate dall'estero e, piano piano, è avvenuto il riavvicinamento. Entrambe, infatti, hanno comprenso che era il caso di mettere da parte le complicazioni per approfondire meglio la natura del legame, per conocersi meglio e coltivare il rapporto.

Così Emma ha proposto ad Alessandra il brano Pezzo di cuore

Oggi, insomma, la bufera è passata ed è tempo per entrambe di guardare avanti. Il modo migliore per farlo? La musica. ‘Pezzo di cuore’ è un brano scritto da Dario Faini (in arte Dardust, artefice anche di successi come 'Andromeda', portato sul palco da Elodie), e Davide Petrella. E' stata Emma a lanciare l'amo ad Alssandra: "Mi ha detto: ‘Ti sto inviando un brano, tu canti questa parte, io quest’altra’. Poi ha chiuso la chiamata". Telefonata andata a buon fine.