Emma e Alessandra Amoroso, arriva il primo duetto: l’emozionante reazione di Maria De Filippi

È la prima volta che Emma Marrone e Alessandra Amoroso duettano insieme. Il primo singolo delle due salentine, “Pezzo di cuore”, esce il 15 gennaio e l’attesa da parte dei fan di entrambe è altissima, come altissima è stata l’emozione suscitata in Maria De Filippi dalla scelta delle sue due ‘pupille’ di collaborare professionalmente. Entrambe, infatti, hanno spiccato il volo verso il successo proprio grazie alla vittoria del talent ‘Amici’ (Alessandra nell’edizione del 2009, Emma in quella del 2010), dettaglio ripreso nell’intervista rilasciata al settimanale Chi da parte delle due cantanti che hanno fatto accenno proprio alla reazione della loro ‘mamma professionale’.

Cos’ha detto Maria De Filippi, che ha visto un enorme potenziale in entrambe ad “Amici”, del loro primo duetto? “Maria è stata molto contenta di vedere insieme le sue ‘figlie’”, hanno confidato Emma e Alessandra nell’ambito delle dichiarazioni che tanto hanno raccontato di questa emozionante esperienza.

Emma e Alessandra Amoroso si raccontano alla vigilia dell’uscita del loro primo singolo

“I nostri fan lo chiedevano da un sacco di tempo. Avevo voglia di fare qualcosa per far partire il 2021 con ottimismo ed entusiasmo”, spiega Emma al settimanale Chi che ha raccolto le dichiarazioni sue e della collega Alessandra Amoroso alla vigilia dell’uscita del brano ‘Pezzi di cuore’: “Ho chiamato Dario (Faini, ndr) e gli ho detto che volevo una ballad senza tempo. A canzone quasi ultimata l’ho inviata via whatsapp ad Alessandra”.

“Questo pezzo di cuore è accanto a me, finalmente! Emma aveva già diviso le parti della canzone e non potevo e non volevo tirarmi indietro”, il commento di Amoroso: “Quando ho ascoltato il brano l’ho sentito subito come una conversazione tra me e lei”. Dopo oltre dieci anni di amicizia, il dialogo tra le due voci delle cantanti pugliesi appare sincero e autentico. “Tutti noi ci facciamo le domande sull’amore, è la cosa che fa muovere il mondo. Facendo questo mestiere abbiamo capito che quando si impara ad amare se stesse poi si impara ad amare gli altri - confida Emma - A volte mi sono data colpe che non avevo. A 36 anni ho fatto pace con me stessa e mi voglio molto più bene. Sono diventata meno rigida e gli altri hanno trovato una fessura di luce dove entrare piano piano”.

“In questo periodo abbiamo imparato a stare da soli. Nel momento in cui ti guardi allo specchio devi fare i conti con la persona che vedi di fronte. Serve quel sano egoismo che ti permette di essere al primo posto e di dare le giuste priorità” racconta ancora Alessandra.

Emma e Alessandra: “Se Sanremo chiama, noi andiamo”

Emma Marrone e Alessandra Amoroso ammettono che l'idea di poter presentare a Saremo 2021 il brano le attrae parecchio. "Ci saremmo andate pure in gara, se fossimo state pronte per presentare il pezzo. Quel palco è 'il palco' e quest'anno ancora di più", dice Alessandra. "Non abbiamo mai nascosto il nostro amore per quel palco - le fa eco Emma - io ho ancora in mente l'emozione di quando nel 2012 Alessandra mi raggiunse per la serata dei duetti. Ho pensato: ok, mi posso fidare". "È un palco che fa paura ma anche il più importante. Quindi se ci chiamassero diremmo di sì tutta la vita", aggiunge Alessandra che assicura che al festival ci sarebbero andate "anche in gara: perché no?".

Ma quest'anno, quando il brano era pronto, "erano già usciti i nomi": "questo brano è nato così, cotto e mangiato. In gran segreto. Nemmeno le nostre case discografiche sapevano che stavamo registrando. Andavamo in studio con il cappuccio, arrivando a 10 minuti di distanza".