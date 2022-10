Il messaggio di Emma per Antonino dopo Tale e Quale Show

A Tale e Quale Show è ancora una volta Antonino Spadaccino a trionfare. Dopo la vittoria all'esordio, la scorsa settimana, il cantante si è aggiudicato anche la seconda puntata grazie alla straordinaria interpretazione di Tom Walker con il brano "Leave a light on". Per lui la standing ovation del pubblico e i complimenti della giuria, ma il messaggio più bello lo ha ricevuto dopo la puntata.

Emma Marrone ha condiviso su Twitter tutta la sua stima: "Bravo Antonino! Ti meriti tutto cuore mio". Poco dopo è arrivata la risposta del cantante, anche lui ex protagonista di Amici, come la collega salentina: "Grazie di cuore Sorella, il tuo rispetto, il tuo bene e la tua stima sono cose preziose per me. Io avrò sempre una luce accesa per te, sempre".

Bravo @antoninomusic ??

Ti meriti tutto cuore mio! — Emma Marrone (@MarroneEmma) October 7, 2022

La partecipazione di Antonino a Tale e Quale Show ha riacceso i riflettori su questo grande cantante, ultimamente assente dalle scene. "Una vera rivelazione" scrivono in molti, mentre qualcuno fa notare: "Antonino e Andrea (Dianetti, ndr), figli della vecchia scuola di Amici, quando dovevi saper fare più cose, quando non ci si preparava il personaggio da casa, quando si era spontanei in tutto, quando si era anche più umili. Meritano, meritano molto". Il pubblico non lo ha dimenticato e questa potrebbe essere l'occasione giusta per riprendersi il successo che merita.