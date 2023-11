Emma bacia un ragazzo durante il suo concerto: il video

Il tour di Emma è iniziato qualche giorno fa e il successo che sta riscuotendo tappa dopo tappa conferma l'affetto che da sempre la lega alla grande platea di fan. In questi ultimi giorni la cantante pugliese si è esibita presso i Magazzini Generale a Milano, rendendosi protagonista di momenti eccezionali che hanno rimarcato il legame con il pubblico diventando popolarissimi sui social. Tra questi, quello che l'ha vista baciare un ragazzo presente nella folla, arrivato mentre Emma camminava tra i fan: dopo averlo guardato per qualche secondo, la cantante si è avvicinata e l'ha baciato sulle labbra per un istante prima di riprendere a cantare.

La scena è stata commentatissima sui social dove si ricorda che anche in un altro suo concerto Emma ha baciato un suo fan, destinatario dei complimenti dei follower invidiosi per la fortuna di essere stati scelto dalla loro beniamina: "Sto svenendo io per te" gli ha scritto qualcuno, "uno dei giorni indimenticabili".