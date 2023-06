Emma a pranzo con Belen e Stefano: la foto sui social

Nel caso non fosse ancora abbastanza chiaro quanto siano sereni i rapporti tra Emma Marrone, Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ecco arrivare una foto che scaccia ogni insinuazione su presunti rancori ancora esistenti. La questione dell'ormai archiviata relazione tra la cantante e l'allora ballerino di Amici, finita bruscamente per il flirt di lui con Belen Rodruguez poi diventata sua moglie, è tornata attuale nelle scorse ore per via di un'apparente indifferenza tra i due ex sul palco della serata evento per festeggiare lo scudetto del Napoli. Appena finita l'esibizione, Emma era andata via senza salutare Stefano che conduceva lo spettacolo e tanto era servito a far immaginare un clima ancora teso.

La precisazione della cantante in un video social aveva poi sgomberato ogni dubbio sui loro rapporti: "Volevo tranquillizzare che non c'è nessun gelo, non sono scappata da nessuna parte perché io non scappo mai e soprattutto non scappo da una persona a cui voglio un mondo di bene e di cui sono veramente orgogliosa", aveva chiarito Emma che adesso compare in compagnia di Stefano, appunto, e della moglie Belen in uno scatto postato in rete da una fan.

I tre sono raffigurati sorridenti a pranzo con altre persone proprio durante il loro soggiorno a Napoli, a dimostrazione della effettiva armonia tra Emma, Stefano e Belen. E, tra l'altro, proprio con la showgirl argentina Emma aveva posato in occasione dell'ultima puntata delle Iene: "Ti sblocco un ricordo" era stata la didascalia a corredo del selfie, accolto con entusiasmo dai fan memori di una parentesi sentimentale che dieci anni fa occupò le pagine di cronaca rosa e che oggi fa parte solo del passato.