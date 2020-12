"Fingiamo una storia d'amore". Ed Emma Marrone sbotta al giovane cantante (VIDEO)

Che Emma Marrone sia verace è cosa nota. Guai, dunque, a farla arrabbiare. E' quanto accaduto in queste ore, quando il giovane cantante Blind le ha teso uno scherzo con la complicità delle Iene. Blind, nome d'arte di Franco Rujan, è stato il concorrente seguito dall'artista salentina durante l'ultima edizione di X Factor ed ha deciso di ingannare la sua coach fingendosi interessato ad avere una finta storia d'amore con lei.

Nella videoanticipazioni pubblicata tra i canali social de Le Iene, Blind telefona Emma spiegandole che il suo discografico gli ha consigliato di imbastire un flirt inventato per cavalcare l'onda della notorietà. Appiglio dello scherzo è una foto pubblicata da Emma la sera della finale del talent show Sky in cui lui le stampa un bacio sul collo. "Secondo me ci conviene se questa notizia gira - esordisce il ragazzino - Dai che finiamo in copertina, poi io sono un bel ragazzo...". Poche parole che fanno perdere la pazienza ad Emma: "Ma tutto a posto, fra? Questo non è un discografico, ma è una trashata... E poi potrei essere tua madre, c'ho il doppio della tua età. Perché dovrebbe convenirmi avere una storia con un ragazzo della tua età? Che cos'è questa stronzata? Ora mi incazzo. Mi devo sedere, mi stanno tremando le gambe". La clip si conclude qui. La parte finale dello scherzo andrà in onda oggi in prima serata su Italia Uno.