"A casa tua ci sono altri cogl**ni?", Emma sbotta in pubblico per difendere Francesco

Una foto con il fratello e una tenera dedica. Tanto è bastato ad un hater per offendere Blue Phelix, all'anagrafe Francesco Franco, giovane promessa di X Factor che sin dalla prima puntata porta avanti la sua battaglia contro l'omofobia. Un commento al veleno che ha mandato su tutte le furie la cantante Emma Marrone, sua coach nel talent canoro di Sky.

Emma difende Blue Phelix

"Baby Blue e il suo bro - scrive l'artista a corredo di uno scatto d'infanzia che lo ritrae insieme al fratello minore - Oggi condivido questa vecchia foto con il mio fratellone perché il nostro è un legame speciale, a volte conflittuale, ma molto forte. Anche se in questo momento siamo distanti, la mia forza è anche la sua". E l'odiatore ha risposto: "Ah, ma tutti e due fr*ci?". Parole che non hanno lasciato indifferente la coach Emma, da sempre in prima linea contro le discriminazioni: "Invece a casa tua, oltre a te, ci sono altri cog*ioni?", ha replicato in un tweet che ha fatto presto il giro della rete.

Chi è Blue Phelix

Blue Phelix, in gara nella categoria Under Uomini, continua sul palco di X Factor la sua battaglia per i diritti civili, consapevole di poter contare sul sostegno della giudice salentina. Giovedì sera si è esibito con un abito nero scollato, circondato da ballerini vestiti con tute color carne, effetto nude look. Rivendica, nella vita e nella musica, il diritto di essere stesso.