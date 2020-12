Emma piange sui social il cane Gaetano: "Ciao amore mio, sei stato uno dei regali più belli della mia vita"

L'artista salentina saluta via Instagram il suo storico compagno d'avventure: "Sarai sempre con me"

E' morto Gaetano, storico cane di Emma Marrone. Il doloroso annuncio della cantante arriva sui social, dove condivide un tenero messaggio di congedo. "Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai - scrive l'artista salentina - Oggi ti abbiamo detto arrivederci Gaetano".

E' morto il cane di Emma

Da tempo Gaetano faceva parte della famiglia della cantante, che risiede da sempre a Lecce. Fedele compagno di vita, era spesso immortalato nelle Instagram Stories registrate nei giorni in cui Emma tornava nella sua terra da Roma e Milano, città tra cui si divide per ragioni professionali. "Sei stato uno dei regali più belli della vita - scrive ancora - Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare. Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia. Hai lasciato un vuoto enorme. Ma ci hai resi delle persone migliori. Ciao Amore mio. Grazie di tutto".

"Questo 2020 - conclude - è definitivamente un anno di merda".

Tra i commenti in calce al post, anche quello di Stefano De Martino, ex di Emma Marrone, e della sorella Adelaide, che probabilmente hanno avuto modo in passato di conoscere il legame tra l'ex allieva di Amici e il suo amico a quattro zampe. E ancora le condoglianaze di Francesca Savini, manager di Emma e degli amici Luca Bianchini, regista, e Paolo Stella, attore.