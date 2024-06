Emma canta al matrimonio degli amici "Can't help falling in love": il video è emozionante

Emma è stata protagonista di un momento davvero emozionante al matrimonio del manager dei vip Pietro Gaudioso, in arte Pit Gaudi con la modella Niki Wu Jie celebrato ieri 29 giugno 2024 a Mazara del Vallo, in Sicilia. La cantante salentina, infatti, è stata scelta per accompagnare musicalmente le nozze dei due sposini sia durante la cerimonia ufficiale sia alla festa e il risultato è stato sempre solo uno: emozione pura.

La 40enne, tra le cantanti più popolari degli ultimi anni, ha commosso tutti in particolare interpretando in una versione intima e romanticissima del brano di Elvis, Can't help falling in love durante l'ingresso della sposa verso l'altare. Con un abito nero elgantissimo e semi-trasparente, i capelli raccolti, un rossetto rosso e una voce pazzesca, Emma ha regalato un momento magico ai presenti e non solo perché il video della sua esibizione ha fatto il giro dei social conquistato letteralmente chiunque, fan e non della popstar.

Così, con tutto il suo talento e la sua semplicità, Emma ha reso unico il matrimonio del noto manager di personaggi famosi facendo spettacolo ma, soprattutto, dimostrandosi una professionista e un'interprete incredibile.

Dopo questo momento che ha emozionato tutti, Emma ha intrattenuto i presenti anche durante la festa con un repertorio di suoi brani regalando a tutti un piccolo suo concerto privato. Presenti alle nozze tanti volti vip tra cui Elisabetta Canalis, testimone di nozze, Luca Argentero, Cristina Marino e tanti altri ancora.

Ma tra tutti i riflettori se li è presi tutti Emma, ed è stato giusto così.

Il video