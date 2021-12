Via i lunghi capelli biondi, Emma cambia look: le foto (pre e post parrucchiere)

Quando una donna taglia i capelli, vuol dire che ci sono cambiamenti in corso. Questo recita la massima e, non a caso, c'è vento di novità per Emma Marrone, che proprio ieri si è mostrata ai follower con un nuovo look, completamente rinnovato. Via la chioma bionda, la cantante salentina ha tagliato i capelli corti come erano agli esordi. In concomitanza con il nuovo styling, è arrivato anche un importante annuncio: il ritorno dell'artista al Festival di Sanremo, a nove anni dalla vittoria con il brano Non è l'Inferno.

Entusiasta della novità, Emma ha immortalato ogni passaggio della genesi della nuova acconciatura su Instagram. Eccola in un video pubblicato tra le Instagram Stories mentre dà gli ultimi colpi di spazzola alle lunghezze, poi la foto della biondissima treccia tagliata, infine il primo selfie col parrucco rinnovato accanto all'amico Francesco Scognamiglio, di professione stilista, con cui l'artista salentina ha festeggiato l'annuncio dell'approdo all'Ariston. Ignoto ancora il brano con cui Emma parteciperà alla kermesse canora. Il titolo verrà annunciato nelle prossime settimane. Per ora Emma si gode la finale di X Factor. Quanto all'amore, invece, non c'è ancora la persona giusta: anche di recente l'ex concorrente di Amici si è dichiarata single.