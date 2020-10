X Factor, la furia di Emma Marrone contro un concorrente

Emma Marrone litiga con un concorrente ad 'X Factor'. Passionale e schietta come siamo abituati a conoscerla, l'anima verace della cantante è venuta fuori quando un ragazzo ha 'osato' sbadigliarle in faccia. Colpevole del misfatto tale Alessandro, che ha interpretato l'inedito rap 'Rock n Roll' proprio nell'ultima puntata delle audizioni in onda ieri sera su Sky.

Tutto è cominciato già nel video di presentazione di Alessandro: immortalato dietro le quinte, il giovane sbadiglia senza sosta, per poi tenere lo stesso comportamento anche una volta arrivato di fronte ai giudici. Ed Emma non c'ha visto più. La giurata ha infatti spiegato che è evitabile fare tardi la sera con gli amici se al mattino successivo si ha un provino importante. "Questo lavoro è fatto di attese, di orari tardi e magari la mattina dopo ti devi svegliare presto - ha esclamato con tono alterato - Quindi se vieni qua devi venire con gli occhi di fuori e con la fame di dire sono qua e voglio fare questo. Invece vieni qua e sbadigli come se ci stessi facendo un favore".

Il giudizio sul concorrente però non è stato minimamente offuscato dalla rabbia che le ha suscitato. Emma e Mika gli hanno detto sì a proseguire il percorso, ma Manuel e Hell Raton hanno fermato il suo percorso verso i Live.