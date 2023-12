"Siete delle brutte persone": il durissimo videomessaggio di Emma

"Siete delle brutte persone": questa la frase che Emma Marrone ha lasciato campeggiasse sullo schermo del video pubblicato tra le storie Instagram e rivolto a chi l'ha criticata per aver trascorso il Natale nella caserma dei vigili del fuoco di Piacenza dove il fratello presta servizio da oltre un anno. Proprio per trascorrere con lui il 25 dicembre, la cantante e la madre lo hanno raggiunto per la ricorrenza e sui social alcuni scatti di una giornata così importante sono stati condivisi anche come ringraziamento per il comando dei vigili del fuoco che ha dato alla sua famiglia questa opportunità.

Più di qualcuno, tuttavia, ha avuto da ridire su questo avvenimento. Dalle parole di Emma, infatti, si intuisce che c'è stato chi ha visto questa reunion famigliare come un privilegio concesso solo a lei e precluso ad altri, motivo per cui la cantante ha duramente espresso la sua amarezza contro chi ha insinuato raccomandazioni inesistenti. "Mi ero ripromessa di non fare questo tipo di video, però sto leggendo delle polemiche veramente allucinanti, quindi metto due puntini sulle i: la polemica è ‘siccome è Emma Marrone, il giorno di Natale sta in Caserma'. No. C'erano tutti i familiari, i bambini, i genitori, in caserma con me, quel giorno, a festeggiare il Natale con i nostri cari, ed è ovvio che se fosse suonato l'allarme sarebbero scappati via a fare il loro lavoro", ha affermato Emma nel suo video.

E ancora: "Siccome siete delle brutte persone e a Natale forse siete anche peggio - perché le brutte persone lo sono sempre", ha proseguito, "ci tenevo a sottolineare questa cosa, che non c'era niente di male, c'erano solo dei familiari, insieme, il giorno di Natale, soprattutto quelli lontani, che non riescono mai a vedere i propri cari, però voi siete delle brutte persone, molto brutte, proprio orrende. Ogni tanto i commentini teneteveli per voi perché fate le figure di m**da. Buon anno".

