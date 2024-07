Emma risponde a una fan sul suo peso: "Ho cambiato la cura, il mio corpo in balia di sbalzi ormonali"

Sembra quasi un'ossessione quella che serpeggia sui social nei confronti del corpo di Emma, al centro di critiche - fino al body shaming - e di commenti in generale. Come l'ultimo, fatto da una fan davanti alle foto della vacanza a Capri pubblicate su Instagram.

Nel post la cantante si mostra in costume e in molti le fanno notare che è in splendida forma. "Ma sei dimagrita una cifra! Svelami il tuo segreto" scrive una follower, ed Emma risponde: "Allora... Ho cambiato la cura ormonale, quindi il mio corpo è in balia degli sbalzi degli ormoni impazziti. Ci sono giornate dove mi sveglio gonfissima (e la vita stressante in tour sempre in viaggio non aiuta) e giorni in cui sono molto molto asciutta". Dopo il chiarimento anticipa possibili insinuazioni (a cui, purtroppo, è abituata): "Non c'è nessun Photoshop. Semplicemente il mio corpo fa un po' come c***o gli pare e tante tante donne possono capirmi. Tutto qua, nessun segreto".

Mistero risolto, ammesso che questo fosse una priorità. Emma proprio pochi giorni fa aveva replicato furiosa a un post in cui Fabrizio Corona la punzecchiava sotto questo aspetto, mentre qualche settimana prima, durante un concerto, ha lanciato un appello importante alle sue giovani fan: "Mostratevi senza vergogna, senza pudore, come faccio io. Sentitevi sempre libere e liberi di esprimervi come meglio credete per voi stessi. Chi giudica è perché probabilmente ha una vita talmente a pezzi che l'unica cosa che gli rimane è parlare male degli altri. Siate sempre fiere e fieri di voi stessi e non abbiate mai il pudore di mostrare il vostro corpo per quello che è".