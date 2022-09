Filmano Emma e la sua famiglia ai funerali del papà: "Sbattuti sui social senza dignità, non lo meritavamo"

Emma si scaglia contro coloro che, in occasione dei funerali del papà Rosario, che si sono celebrati oggi a Lecce, si sono preoccupati di filmare lei e la sua famiglia per poi pubblicare tutto sui social. Un comportamento irrispettoso che ha mandato su tutte le furie l'artista salentina, che si è così voluto sfogare sul suo profilo Instagram.

"A tutte le persone che hanno fotografato e filmato me e la mia famiglia in un momento così doloroso e privato per sbatterci sui social - scrive Emma tra le Instagram Stories - vorrei dire che questi comportamenti così poco rispettosi non ce li meritavamo. Avete offeso la nostra dignità. E aggiunto altro dolore e dispiacere". Diversi i video che circolano in queste ore su TikTok, caricati da utenti presenti al rito. Rosario Marrone è scomparso l'altroieri all'età di 66 anni a seguito di una battaglia contro la leucemia. Nelle scorse ore l'artista ha voluto invitare tutti i follower a donare in favore della ricerca ed ha, contestualmente, messo a tacere le illazioni avanzate dai no vax in queste ore.