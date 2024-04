Emma insultata perché vuole essere una madre single, sbotta: "Mi vergogno per voi"

Emma Marrone travolta da critiche e insulti dopo un'intervista rilasciata a Le Iene in cui parla del suo desiderio di maternità. La cantante - 39 anni - ha subìto tre interventi e l'asportazione di entrambe le ovaie a causa di un tumore, ma potrebbe lo stesso avere figli attraverso la fecondazione assistita. Pratica che in Italia, però, non è concessa alle donne single: "Una stronzata enorme - ha detto - Io ho 39 anni e tutti gli strumenti per essere madre: economici, psicologici, sostegno della famiglia, ma siccome non ho un compagno non ho il diritto di diventare madre".

La cantante ha aggiunto: "Perché per essere maddre devo avere un partner? Il mio scopo nella vita è realizzare me stessa, non trovare un compagno". Dichiarazioni che hanno sollevato una bufera. In tanti sui social puntano il dito contro Emma, attaccandola anche ferocemente per certe affermazioni poco "tradizionali" che non tengono in considerazione la figura del papà.

Lei non resta a guardare e replica con rabbia su X: "I commenti sotto questo articolo sono abominevoli e ignoranti - tuona - Rappresentano perfettamente la deriva di questa società. Le peggiori restano le 'donne'. Mi vergogno per voi". E in molti si schierano con lei: "La fiera dell'ignoranza nei commenti - scrive un follower - Non mi stupisce che il mondo faccia schifo visto il livello di empatia per il prossimo che hanno molte persone".