Emma svela: "Uso l'intimo contenitivo". Il video prima e dopo (con 2 milioni di views)

Un abito attillato in velluto verde, ma sotto un trucchetto sotto: l'intimo contenitivo e modellante. Così Emma Marrone si è mostrata qualche giorno fa durante una serata con amici a Londra, ironizzando sul cosiddetto "solutions wear", ovvero l'intimo contenitivo di Skims, il marchio d'abbigliamento prodotto dall'influencer di fama mondiale Kim Kardashian.

Un bel messaggio di body positivity da parte di Emma, che vuole così sfatare il mito della perfezione inarrivabile delle donne di spettacolo: sotto agli abiti attillatissimi e ai corpi scolpiti spesso ci sono corpetti e soluzioni simili. Un messaggio simile a quello che tempo fa fu mandato dalla conduttrice Andrea Delogu, che svelò sui social di utilizzare la pancera per "appiattire" la pancia sotto ai vestiti più stretti: "Pancere e ore di trucco. Ragazze, non credete a ciò che vedete in tv".

Emma oggi fa lo stesso. In un video su TikTok la cantante 39enne si mostra poco prima di uscire e dice: "Allora, fit check per andare a diffondere il culto anche a Londra. Un bel vestito verde, da figa… Sotto ci ho messo uno di quei trabiccoli della Kim, che se non altro, invece di stare così, ti aiutano a stare così (ovvero dritta con la schiena, ndr). Consigliatissimi. Vi spreme pure l’anima, però tiene, ci sta", conclude tra i sorrisi. Il video ottiene quasi due milioni di visualizzazioni.