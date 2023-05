"Ti ho tenuta sulle mie spalle come se fossi mia figlia": l'emozionante lettera di Emma a una bimba

C'era anche Emma al concerto di Tananai di ieri al Forum di Assago a Milano. Tra i tanti fan la cantante ha assistito allo spettacolo del collega partecipando alla gioia di una serata che ha voluto condividere sui social lasciando una riflessione tanto insolita quanto emozionante. A un certo punto del concerto, Emma ha preso sulle spalle una bimba. Ed è proprio a lei, alla piccola che ha conosciuto in questa occasione e con cui è stata fotografata, ha rivolto le sue parole in una lettera lasciata a corredo dello scatto.

"Ciao Bambina stupenda. Ti ho tenuta sulle mie spalle al concerto. Ti ho tenuta sulle mie spalle come se fossi mia figlia. E ho anche pensato in uno sprazzo di follia.. e se fossi stata davvero mia figlia? Bhe ti avrei detto tante cose" ha esordito Emma: Tipo.. hai visto che bella la musica? Hai visto quante persone cantano contemporaneamente la stessa canzone? La senti la pace in mezzo al caos? Perché io la sento. Io sento sempre la pace dove c'è la musica.

Cresci bene piccola bambina. Non scordare l'emozione di stasera. Ricordati le sensazioni. Conservale nel tuo cuore puro. La musica é per tutti ed è di tutti. Amala e basta. Le chiacchiere stanno a zero. Restano solo le emozioni".

Infine: "È stato bello tenerti sulle mie spalle. Un po' come tenere il futuro" ha concluso, lasciando che fossero i suoi fan ad esprimere le sensazioni per uno scritto che ha lasciato il segno. "Tu pensa che io ho chiamato mia figlia con il tuo nome.. proprio solo per te perché la tua musica mi fa emozionare. E la piccola di addormenta solo con le tue canzoni" ha commentato un utente, a dimostrazione dell'affetto per una cantante che ha saputo entrare nei cuori di migliaia di persone.