Le corna di Belen e la reazione di Emma: si vola

A volte un like può dire più di tante parole. Non è certo passato inosservato quello di Emma Marrone all'ultimo post di Belen Rodriguez, sua storica (ormai ex) rivale in amore.

La showgirl argentina, alle prese con l'ennesima separazione da Stefano De Martino, ha pubblicato su Instagram un video con cui con confermerebbe i presunti tradimenti del marito. Le immagini sono a dir poco eloquenti: un gruppo di cervi, con corna lunghe e diramate, al pascolo. E poi le risate tra i commenti, tante risate, non solo dei follower ma anche sue, dimostrando un'autoironia invidiabile come le fanno notare in molti.

Non commenta ma lascia un cuore Emma, ex fidanzata di Stefano e anche lei tradita dall'allora ballerino di Amici proprio con Belen. Poco dopo il fattaccio - era il 2012 - la cantante si esibì in una puntata del serale del talent di Canale 5 sulle note di "Bella senz'anima", regalando al pubblico (e alla showgirl argentina che le aveva appena portato via il fidanzato) un'interpretazione intensa, indimenticabile ancora oggi. Come cambiano le cose...

Emma rivede Stefano

Solidarietà femminile o farsa? Il like di Emma risulta ambiguo visto che tra lei e Stefano i rapporti sono ottimi, dunque perché schierarsi dalla parte della moglie? Meglio restarne fuori. I più maliziosi, invece, pensano che dietro ci sia una sorta di beffa da parte della cantante, che proprio pochi giorni fa è stata avvistata a pranzo nella villa di De Martino a Posillipo, facendo pensare a un possibile ritorno di fiamma. Se così fosse, si sa, la vendetta è un piatto che va servito freddo.