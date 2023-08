Emma con la sua mamma sui social, la foto con dedica: "La mia roccia"

Un post per celebrarla, una foto in bianco e nero per condividere con i suoi oltre 6,3 milioni di follower l'importanza che la sua mamma ha nella sua vita: Emma Marrone compare così sui social, con un selfie scattato nel pieno dell'estate insieme a quella che definisce "La mia roccia. La mia mamma". Il tag, naturalmente, è per lei, Maria Marchese, presenza continua nella vita della cantante che tante volte ha ribadito quanto averla accanto sia stato e sia tutt'ora determinante per la sua vita professionale e personale.

Ancor più dopo la morte del padre Rosario, adorato da Emma come dal fratello e dalla moglie e assenza incolmabile. "Non sera solo padre per me, ma anche figlio, amico, compagno di avventure" ha confidato di recente Emma che in un'intervista ha ripercorso gli ultimi momenti della sua vita e la straziante reazione di mamma Maria quando il marito se n'è andato. "Quando ho visto il numero di mio fratello ho capito subito, dall'altra parte sentivo le urla di mia madre, è stato terribile. E io non c'ero" ha raccontato Emma che su quell'assenza, però, non ha rimpianti: "Credo che sia un suo regalo. Sentiva che sarebbe morto e sono convinta che mi abbia voluto risparmiare dalla sua morte, in modo che lo ricordassi vivo e felice nella chiamata della sera prima". Ora il suo legame con mamma Maria si è fatto ancora più forte di prima: "Un giorno vorrei diventare come te", le aveva scritto tempo fa. Oggi una dedica che ribadisce l'amore profondo per lei, la sua roccia.

Chi è Maria, la mamma di Emma

La mamma di Emma, Maria Marchese, è una casalinga e, legatissima alla sua famiglia, si è sempre occupata al meglio di Emma e di suo fratello Francesco. Emma è nata a Firenze, tanto da trascorrere l'infanzia a Sesto Fiorentino per poi tornare insieme alla famiglia ad Aradeo, in provincia di Lecce, città natale dei genitori.