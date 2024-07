"Pensa a cantare invece di rompere i co**ioni sull'omofobia". Emma Marrone sbotta, la risposta

"Due poveri ragazzi stavano camminando per strada e sono stati pestati a sangue. Questo è un Paese che non riconosce certi diritti". Queste le parole che ha pronunciato a gran voce Emma Marrone dal palco del suo concerto a Lanciano, in Abruzzo. Parole che ha sentito di dover pronunciare per prendere le parti, ancora una volta, delle vittime che in questo caso erano due ragazzi che sono stati presi a cinghiate mentre stavano passeggiando in zona Euro a Roma.

Grazie alle immagini, che mostrano anche calci e pugni sferrati contro i due fidanzati, i carabinieri sono riusciti a identificare gli assalitori riconosciuti anche dalle vittime. "Poi lamentatevi dei rigori sbagliati alle partite, di quando usciamo agli Europei o ai Mondiali, solo di quello vi frega. E se quei ragazzi fossero i vostri figli? L'omofobia è una piaga dilagante. Le scelte che prendiamo, le cose che vogliamo dire. Prendete delle posizioni etiche sui social invece di rompere le p***e", aveva detto ancora Marrone.

E proprio per le sue parole oggi si è trovata a doversi difendere. Emma infatti ha ricevuto alcune critiche nei commenti sotto ai suoi post e ad alcuni ha voluto rispondere. Proprio di un botta e risposta ha voluto lasciare traccia condividendolo anche nelle storie Instagram:

"Pensa a cantare e non rompere i co**ioni sull'omofobia" "Va bene co**ione, perché questo sei un cog**ione". "Evito di risponderti... Poverina fai passare la non normalità in normalità. Povero mondo per colpa di gente del ca**o". "Questo sei un pagliaccio ignorante che è convinto di colpire nel segno. Sei il degrado di questa società. L'unica cosa non normale sei tu. Non fare il duro con me", ha infine scritto Emma nella storia come ultima replica.