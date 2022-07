Alessandra Amoroso e quell'augurio speciale di Emma prima del debutto a San Siro

Alessandra Amoroso è reduce dal suo debutto a San Siro, un concertone che l'ha vista cantare i suoi successi davanti a un pubblico di oltre 40mila persone. Il coronamento di una lunga e brillante carriera per la trentacinquenne salentina nata con la sua partecipazione (e vittoria) ad Amici, il talent di Maria De Filippi, nel 2009. A mostrare la sua vicinanza a quella che definisce, da ben dodici anni, "un'amica rara" è Emma Marrone, la cantante, anche lei salentina e anche lei diventata famosa grazie al talent show di Canale 5, che non ha potuto non fare un augurio speciale alla sua collega e carissima amica in occasione di un momento così importante come quello che Alessandra ha vissuto ieri sera con il suo primo concerto in uno stadio. Emma, infatti, ha fatto trovare un mazzo di rose bianche nel camerino di Alessandra con un biglietto, scritto a mano, che conteneva delle parole davvero sentite.

A rendere noto al pubblico il regalo di Emma ad Alessandra è stata la stessa Amoroso che ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, una storia che ritrae il mazzo di fiori ricevuto dalla sua amica e il messaggio che le ha scritto. Le due, che hanno anche fatto una canzone insieme, Pezzo di Cuore, hanno sempre mostrato una grande solidarietà femminile l'una nei confronti dell'altra che non ha mai vacillato negli anni.

" Ti sono vicina con il cuore. Spacca tutto amica mia. Ti voglio bene. Emma!", e con queste parole, la cantante e attrice di A casa tutti bene, ha voluto sia dimostrare la sua vicinanza all'amica sia darle un incoraggiamento a fare del suo meglio e godersi questa grande tappa della sua vita.

Alessandra Amoroso, inoltre, ha voluto ringraziare il suo pubblico dopo il concerto dedicando ai suoi fan e al suo traguardo un sentito post su Instagram dove racconta che questo concerto è arrivato dopo un periodo di grandi difficoltà persoali e familiari, di traumi, di chi l'ha sottovalutata e presa in giro ed è stata un po' la sua rivincita. "Il nostro stadio non ce lo toglierà nessuno. La vita è adesso. Sempre in messo a voi".