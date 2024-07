"In un mondo pieno di Morgan siate Calcutta". Beatrice Quinta (X-Factor): "Dietro le quinte tutti sanno di tutti"

"Tutti sanno di tutti dietro le quinte e il pubblico sa l’1% della merda che gira ma cadranno tutti dal primo all’ultimo". Queste le parole di Beatrice Quinta, ex concorrente di X-Factor, riguardo alle accuse di stalking, revenge porn e minacce contro Morgan. Angelica Schiatti per quattro anni avrebbe subito vessazioni su vessazioni da parte dell'ex leader dei BlueVertigo e nonostante le denunce e l'attivazione del codice rosso nessuna misura cautelare. Coinvolti anche la sua famiglia e il compagno, il cantante Calcutta. Dopo anni in silenzio il caso è emerso tramite un articolo di Selvaggia Lucarelli e le dichiarazioni di Schiatti e Calcutta.

Il mondo dello spettacolo è insorto e in molti si sono dichiarati dalla parte di Angelica condannando Morgan. Al momento solo il silenzio di una persona, Asia Argento, è molto rumoroso. Proprio lei che ha dato il là - non volendo - al 'Mee too' negli States denunciando le molestie e violenze del produttore Harvey Weinstein. Morgan è il padre di sua figlia Anna Lou.

Emma Marrone: "A molti è convenuto tacere"

Tra le voci delle cantanti italiane che hanno alzato di più il tono ci sono Levante, Annalisa ed Emma Marrone. "Bisognava prendere provvedimenti seri già al 'frocio di merda' urlato dal palco - ha scritto senza mezzi termini Marrone - Ma a molti è convenuto tacere anzi hanno trovato il modo di dare altro spazio a questo 'grande artista'. Eh sì. Sono anni che in molti lo idolatrano e lo difendono come se la sua 'conoscenza' lo legittimasse a dire e a compiere qualsiasi atto. Sostegno e stima verso Angelica Schiatti e verso tutte le donne che hanno purtroppo a che fare con questi soggetti. In un mondo di 'Morgan' siate Calcutta".

Annalisa, come Emma, è stata perentoria: "Ho appena saputo dei fatti riguardanti Angelica e il suo persecutore, di cui non ho nemmeno voglia di scrivere il nome. Totale solidarietà a lei e anche a Calcutta. Mi auguro che la giustizia faccia davvero il suo corso per una volta, invece di abbandonare chi deve essere protetto e tutelato, mentre chi andrebbe punito continua, tra le altre cose, a calcare palcoscenici di vario genere, godendo di indisturbato spazio d'azione. E ora che sappiamo, sta anche a noi negarglielo. Per Angelica e per tutte: basta".

Anche la "Fondazione Una nessuna centomila" ha espresso la sua totale vicinanza ad Angelica: "In merito alla vicenda che ha coinvolto Marco Castoldi, in arte Morgan, la Fondazione Una Nessuna Centomila esprime il suo totale sostegno alla cantautrice Angelica

Schiatti, per la triste vicenda che la vede coinvolta. Ancora una volta ci troviamo di fronte alla solita situazione, di cui pagano le conseguenze, involontariamente, tante donne che hanno il coraggio di denunciare”, dichiarano le fondatrici di Una Nessuna Centomila, Giulia Minoli, Celeste Costantino e Lella Palladino. "In Italia le leggi ci sono e se applicate correttamente potrebbero davvero tutelare le donne. Il problema restano, però, il potere e l’ingiusta protezione di alcuni personaggi. Chi denuncia si trova di fronte ad una grande e imperdonabile resistenza culturale, che genera e contribuisce al persistere di pregiudizi e stereotipi che rendono, spesso, impossibile la stessa".

Beatrice Quinta e quel tweet cancellato

Quinta è stata una concorrente di X-Factor 2022. Morgan in quell'edizione non era una dei giudici (nel 2023 tornerà ad esserlo ma verrà poi cacciato), ma i due hanno duettato nella semifinale. Dopo che è diventato di dominio pubblico quanto da quatto anni a questa parte sta subendo Schiatti, l'ex concorrente del talent ha deciso di pubblicare un tweet molto eloquente che però ha poi deciso di cancellare. "Ho cancellato il tweet e non per il contenuto, che era reale, ma è inutile che mi sfogo sui social perché non è ok per la mia salute mentale, chi mi conosce sa, chi deve sapere sa già tutto", ha scritto la cantante. Anche questo secondo messaggio è stato eliminato, ma ha deciso di rispondere a un utente che provocatoriamente le ha scritto "E se tu lo sapevi perché non l'hai detto? Allora sei complice quanto loro". "E cosa ti fa pensare che sia stata zitta?", ha ribattuto la cantante. Anche se non viene fatto direttamente il nome di Morgan sembrerebbe abbastanza chiaro il collegamento con quanto è accaduto ieri e il suo sfogo.