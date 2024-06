Emma sbotta: "Per infangarmi dovete essere forti o fate figure di mer*a". A cosa si riferiva

Non è la prima volta che Emma Marrone si ritrova a dover pubblicare contenuti sui social per polemiche (sterili) nei suoi confronti. La nota cantante pugliese (nata in realtà a Firenze) ieri sera, 16 giugno, ha pubblicato un video sulle Instagram stories in cui ha rimandato al mittente alcune accuse che le erano state rivolte. Cosa ha detto di preciso e a cosa si stava riferendo?

Le parole di Emma

"Io, dopo 70.000 ore di van mi devo mettere a fare questo video. Ma io non lo faccio per me, lo sto facendo per voi", ha esordito Emma. Poi ha spiegato: "Quando tagliate i video e li buttate su internet, cercando di infangare la gente, in questo caso me, facendo i grossi.. dovete farlo bene. Dovete prima assicurarvi che i video originali non esistano o magari avete anche la capacità di rimuoverli dal web. Capito ragazzi? Cioè, quando volete fare queste cose, pensando di ferire una persona come me che ha una dignità e una morale enorme. Dovete veramente essere forti, altrimenti fate le figure di mer*a raga". Infine Emma ha concluso: "C'è il video originale in cui dico che mi dispiace per le persone che non sono andate a votare perché tanto dicono che non cambia niente. È diverso".

Il video intero

Emma, infatti, si riferiva a una recente polemica che la vedeva coinvolta. Nella fattispecie si tratta di un filmato durante un concerto di Emma in cui la cantante si era detta dispiaciuta per chi non era andato a votare alle elezioni europee convinto che votare ormai non serva più a nulla. Dal filmato, tagliato ad arte da qualcuno, sembrava che Emma sostenesse la tesi esattamente opposta. Emma diceva precisamente: "Mi dispiace per chi dice 'non voto perché non tanto non cambia niente'". Logicamente tagliando solo quella frase, sembrava che Emma invitasse a non andare a votare. Niente di più falso. E così ora la cantante ha voluto mettere giustamente i puntini sulle i.