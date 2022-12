Gli auguri di Emma per Maria De Filippi: "Il regalo più grande me l'hai fatto tu"

Un rapporto speciale quello tra Emma Marrone e Maria De Filippi. La conduttrice, che ad Amici ha scoperto e lanciato decine di talenti, non ha mai nascosto il grande affetto che prova nei confronti della vincitrice della nona edizione del talent - andata in onda su Canale 5 nel 2010 - contraccambiato dalla sconfinata gratitudine della cantante salentina. Fra loro c'è un legame profondo, come ha ribadito proprio Emma nel docu-film autobiografico uscito pochi giorni fa su Prime Video e oggi è la giornata perfetta per ricordarglielo.

In occasione del 61esimo compleanno di Maria De Filippi, Emma condivide su Twitter una foto della vittoria ad Amici, avvenuta dodici anni fa: "Buon compleanno Mary del mio cuore - scrive - Ti voglio bene dal primo giorno e te ne vorrò sempre! Il regalo più grande lo hai fatto tu a me". Emma sarà per sempre grata alla conduttrice, sua talent scout, che ha un posto di rilievo nella sua vita: "Ci confrontiamo, mi sostiene ma mi dice anche quando non è d'accordo con me e con le mie scelte - ha rivelato l'interprete nel film Sbagliata ascendente leone - è capitato anche di aver discusso, litigato, ma alla fine rispetta sempre le mie decisioni".

Buon compleanno Mary del mio cuore ??

Ti voglio bene dal primo giorno e te ne vorrò sempre!

Il regalo più grande lo hai fatto tu a me..

?? pic.twitter.com/7ibELRbka8 — Emma Marrone (@MarroneEmma) December 5, 2022

Il compleanno di Maria De Filippi

Tanti colleghi e volti noti oggi stanno facendo gli auguri a Maria De Filippi. Di buon mattino Fiorello, che l'ha videochiamata e le ha cantato "Tanti auguri" insieme ad Amadeus in diretta su Viva Rai 2, Carlo Conti invece le ha dedicato un post su Instagram - in cui augura buon compleanno alle sue "sorelline televisive", lei e Antonella Clerici - e anche la conduttrice di "È sempre mezzogiorno" le ha rivolto un pensiero durante la puntata di oggi.