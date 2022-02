"Maschilismo odioso": Laura Boldrini dalla parte di Emma Marrone sulla polemica 'gambe importanti'

"Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete", questa frase detta con leggerezza da Davide Maggio ha in realtà un peso specifico ben definito: quello del body shaming. Emma non ha voluto che quella affermazione rimanesse senza una risposta e così su Twitter ha condiviso un video in cui ha risposto a tono. Le sue parole sono state apprezzate da molti tra cui Gabriele Muccino, che ha definito gli uomini che parlano così delle donne "piccoli" e anche da Laura Boldrini.

"Brava Emma Marrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di indossare ciò che vuole, senza rischiare di subire body shaming. Giudicare il corpo femminile è tra le forme più odiose di maschilismo" queste le parole dell'ex presidentessa della Camera dei deputati.

La risposta di Emma Marrone

"Buongiorno a tutti dal Medioevo, il body shaming con il linguaggio politically correct, non so se è più imbarazzate o noioso. Ma non commentiamo questo. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze, a quelle giovanissime: evitate di ascoltare o leggere commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto dovete vestirvi come vi pare, sia che abbiate gambe importanti o meno. Anzi, con le calze a rete abbinate anche una minigonna e mostratele queste gambe importanti. E questo mi fa rendere conto che la mia canzone, oltre a essere bellissima, a quanto pare era necessaria a Sanremo perché è ancora necessario parlare di femminismo e di donne e del rispetto delle donne".

Davide Maggio però non ha preso bene la risposta e ha consigliato alla cantautrice di vergognarsi: "Mi fa tanta tenerezza, punta sul body shaming per giustificare semplicemente una scelta di stile. Da Marrone Emma proprio non me l’aspettavo. Anche perché sa benissimo che quando aizza i suoi fan… la shitstorm che scatena è ben più pesante di un commento estetico. Vergognati".